Instituição financeira abre vagas para assessores de investimentos em Londrina

Uma instituição financeira está com novas vagas para um programa de investimentos, em Londrina. O objetivo da empresa da empresa é selecionar e capacitar profissionais com habilidades comerciais para se tornarem assessores de investimentos.





Os interessados precisam ter 18 anos ou mais e se candidatar pelo site da XP até sexta-feira (21). No sábado (22), haverá um encontro entre os candidatos pré-selecionados e líderes da companhia para apresentação da trilha de desenvolvimento, que será ministrada aos candidatos durante todo o programa.





Entre os pré-requisitos para participar do programa de formação XP Future estão:

–Graduação superior completa;

–Perfil comercial e relacional;

–Experiência comercial (diferencial como Hunter - prospecção de novos negócios);

–Curiosidade sobre o mundo dos investimentos;

–Interesse por realizar uma transição de carreira;

—Conhecimento básico sobre produtos financeiros (RF, RV, fundos e outros);

–Estar atuando em outros segmentos de mercado (Meios de pagamentos, adquirência, bebidas, fintechs, etc);

–Não ser um Assessor de Investimentos ou Agente Autônomo

“A carreira de assessor de investimentos é uma das que mais cresce nos últimos anos e no Brasil essa indústria ainda está se desenvolvendo. A profissão atrai pessoas que buscam um segmento promissor, com oportunidades até para aqueles que não têm conhecimento sobre o mercado financeiro. A missão é seguir fomentando o crescimento da atividade no Brasil, formando novos profissionais bem qualificados”, diz Renato Sarreta, sócio da XP e líder regional Sul.





Todos os candidatos serão avaliados e pré-selecionados em uma entrevista por telefone, que avalia o perfil comercial e a capacidade do candidato se adaptar aos valores e propósitos da companhia. As etapas do processo seletivo envolvem dinâmicas em grupos e entrevistas com profissionais.





Os aprovados na seleção participam do programa, que tem duração de 12 meses, com aulas dedicadas ao desenvolvimento do conhecimento técnico sobre o mercado e produtos financeiros, com suporte das lideranças e aperfeiçoamento comercial. Em caso de aprovação, a contratação é CLT e é necessário que o candidato obtenha as certificações CPA-20 ou CEA.