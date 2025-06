Instituições de Londrina precisam de roupas de frio para pessoas vulneráveis

Prestes a entrar no inverno na próxima sexta-feira (20), Londrina vem seguindo o padrão do Paraná e registrando baixas temperaturas no termômetro há semanas. Com o clima gelado em todas as horas do dia, entidades londrinenses estão arrecadando roupas de frio e cobertores para manter os grupos que atendem aquecidos.





A reportagem entrou em contato com quatro entidades, mas são inúmeras as instituições de Londrina que necessitam de ajuda da população para manter seus acolhidos aquecidos, com o auxílio se tornando mais necessário à medida que as temperaturas caem.





IDOSOS





O Lar dos Vovôs e das Vovozinhas, localizado na Vila Nova, região central, oferece assistência 24h e moradia para 65 idosos. Fundada em 1953, a instituição é uma das pioneiras em Londrina, com equipe capacitada nas áreas de enfermagem, psicologia, serviço social, nutrição e fisioterapia. São ofertados vestuário, cinco refeições por dia e higienização.





Para garantir o bom atendimento aos moradores, a ONG (Organização sem Fins Lucrativos) sempre aceita doações de fraldas geriátricas, com preferência pelos tamanhos maiores - G, XG e XXG -, alimentos não perecíveis, como leite, café e bolacha doce, produtos de higiene pessoal, como sabonete líquido e hidratantes corporais, e produtos de limpeza.

Com a chegada da estação mais fria do ano, Juliana Pereira, psicóloga da entidade, reforçou a necessidade de roupas de inverno e cobertas, pois “é comum pessoas idosas sentirem mais frio por conta das mudanças fisiológicas no corpo”. As vagas no espaço são, majoritariamente, preenchidas por meio da Secretária Municipal do Idoso. “É necessário entrar em contato com ela e sinalizar o interesse na vaga, eles realizam uma triagem, e quando a família se enquadra nos critérios, é colocada em uma lista de espera”, elencou.





Os donativos são aceitos todos os dias da semana na Rua Araguaia, 589 e Cabo Verde, 95, ambas no centro, preferencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES





Outra instituição sem fins lucrativos que busca itens de vestuário para o inverno é o Nuselon (Núcleo Social Evangélico de Londrina), que atende crianças e adolescentes de até 18 anos em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social desde 1978. Com cinco unidades de acolhimento, sendo quatro casas na zona oeste e uma na leste, os menores de idade são encaminhados por decisão da Vara da Infância e Juventude, quando se encontram afastados do convívio familiar.

Os 50 acolhidos são contemplados com moradia integral e alimentação, além de acompanhamento com assistentes sociais e cuidadores. Os atendimentos médicos, odontológicos e psicológicos são feitos por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), da ajuda de voluntários e de um programa solidário de uma cooperativa privada.





A entidade é uma OSC (Organização da Sociedade Civil) que recebe recursos da Prefeitura, mas que necessita de ajuda para manter a prestação de atendimentos. “As doações de roupas, utensílios domésticos e móveis são essenciais. Os itens que não usamos nos abrigos são direcionados para o Bazar Nuselon”, pontuou Regieli Dias, responsável pela gestão de suprimentos.

Dias ressaltou que as crianças e adolescentes “chegam sem nada e precisam de roupas e calçados, e quando são recebidas pela família substituta ou de origem, levam tudo o que elas têm, é delas, e a próxima criança vem sem nada de novo. Precisamos do fluxo de doação de roupas, independente do tamanho, para poder atendê-las”.





Os donativos são recebidos na Rua Benjamin Franklin, 23, região oeste, de segunda à sexta, das 08 às 16h.