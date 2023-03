Instituto de Londrina promove bazar com celulares, perfumes e copos térmicos abaixo do preço

O Instituto Roberto Miranda, entidade filantrópica de Londrina que atua no atendimento de pessoas com deficiência visual, promove, neste sábado (11), das 9h às 16h, um bazar com produtos doados pela Receita Federal.





Neste ano, o Instituto irá comercializar itens como smartphones, fones de ouvido, capas de celulares, copos térmicos, relógios e perfumes. Veja abaixo alguns dos produtos e de seus respectivos valores:

- Celular Poco M4 Pro (128 GB) - R$ 1.078,00;

- Celular Xiomi Redmi Note 8 (64GB) - R$ 715,00;

- Celular Poco C3 64GB - R$ 660,00;

- Copo térmico sem tampa - 55,00;

- Copo térmico com tampa - 77,00;

- Fone de ouvido Buds 3 Lite - 99,00;

- Relógio Mi Band 5 - 143,00.





De acordo com Luciellen Faria Rachid, gerente de RH (Recursos Humanos) da instituição, as mercadorias apreendidas pela Receita são repassadas a entidades como o Instituto Roberto Miranda para que estas possam arrecadar recursos e fazer manutenções.

