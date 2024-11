Instituto Não Me Esqueças lança campanha de Natal em Londrina

Forças de segurança vão intensificar policiamento do comércio londrinense no fim de ano

“O suporte às famílias que convivem com demências é uma causa de grande relevância social e deve ser encarado como um investimento que beneficia toda a sociedade”, afirma Elaine Mateus, fundadora do instituto. “Cada doação fortalece a conscientização, amplia a empatia e permite que serviços essenciais, como oficinas terapêuticas, estimulação cognitiva e os grupos de apoio e terapia comunitária, continuem beneficiando nossa comunidade”, reforça.

A campanha Não Me Esqueças neste Natal foi lançada pelo INME (Instituto Não Me Esqueças), organização de referência no suporte a famílias que convivem com a Doença de Alzheimer e outras demências em Londrina. A ação, voltada para arrecadar recursos destinados à manutenção e expansão de seus serviços gratuitos, convida a comunidade a participar por meio de doações de qualquer valor, pontuais ou mensais, fazendo parte de um ato que simboliza solidariedade e impacto social.

Sobre o INME





Desde 2017, o Instituto atua como um ponto de apoio essencial para famílias afetadas pela demência, oferecendo serviços gratuitos que incluem terapias não medicamentosas, palestras, grupos de apoio e orientação. Reconhecida nacionalmente pela gestão ética, profissionalizada e transparente, a instituição se destacou em iniciativas como a série Além do Esquecimento , apresentada por Dráuzio Varella no Fantástico, e pela inovação em suas práticas.





Em 2023, o Instituto realizou quase 7 mil atendimentos, um crescimento exponencial comparado ao ano anterior, quando foram realizados 1.961. Para 2024, estima-se um crescimento de aproximadamente 15% no número total de atendimentos, refletindo o compromisso com o bem-estar da comunidade. A campanha de Natal se propõe a garantir a continuidade e ampliação dessas ações, além de reforçar a importância de parcerias e doações para sustentar o trabalho realizado.

A ONG londrinense acaba de ser certificada com o Selo Bronze do Programa ODS, um reconhecimento que destaca seu compromisso com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). A certificação é concedida pelo Instituto ODS, que avalia iniciativas de impacto social e sustentável em organizações de todo o Brasil. A premiação será realizada na próxima sexta-feira (29), em São Paulo, e reforça a relevância do trabalho do Instituto na inclusão e apoio a famílias que convivem com demências.





O Instituto Não Me Esqueças possui Termo de Colaboração com a Prefeitura de Londrina, através da SMI (Secretaria Municipal do Idoso). Através dessa parceria, é feito o repasse de recursos que viabilizam a realização do Programa de CAPAz (Cuidado e Apoio a Pessoas com Alzheimer).





(Com Assessoria do Instituto Não Me Esqueças)