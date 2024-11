Instituto Não Me Esqueças oferece palestra e curso gratuitos sobre Alzheimer

O Instituto Não Me Esqueças está oferecendo uma palestra para profissionais de saúde, cuidadores, familiares e o público geral com o tema "Estimulação Biopsicossocial – Atuação Multiprofissional no Cuidado de Pessoas com Demência”.





A atividade será promovida nesta quarta-feira (6), às 14h15, na AML Cultural, localizada na rua Maestro Egídio do Amaral, 130, em frente à Concha Acústica. O evento é gratuito, realizado em parceria com o Gesen (Grupo de Estudos sobre o Envelhecimento da Universidade Estadual de Londrina).

O tema tratado será a importância da atuação conjunta de diferentes especialidades no cuidado integral a pessoas que vivem com demência, dentro da perspectiva biopsicossocial. Essa abordagem considera não apenas os aspectos biológicos, mas também os fatores psicológicos e sociais que influenciam a saúde e o bem-estar das pessoas.





Quatro palestrantes, todos da própria equipe do Instituto Não Me Esqueças, vão participar do encontro: Fernanda Figueiredo, psicóloga com experiência em cuidados paliativos, gerontologia e luto; Bryan Felipe, fisioterapeuta especializado em neurofuncional, com foco em atendimento domiciliar; Guilherme Lopes, fisioterapeuta com expertise em neurologia adulta e cuidados intensivos; e Rafaela Rossi, pedagoga e neuropsicopedagoga, atuante em estimulação cognitiva, com formação ampla em educação e saúde.

