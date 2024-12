Interligações em redes podem afetar abastecimento de água em bairros de Londrina

A Sanepar informou nesta quarta-feira (11) que serão feitas interligações em rede em Londrina na quinta-feira (12), o que pode causar desabastecimento de água em alguns bairros. Os trabalhos fazem parte da ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Londrina e Cambé (Região Metropolitana de Londrina).





As interligações das redes para o novo Centro de Reservação Leste devem ser iniciadas às 8h e se estenderem até o fim da tarde. Por esta razão, poderá faltar água temporariamente nas regiões dos bairros Jardim Ideal, Castelo, Vila Yara, Waldemar Hauer, Oriente, Vila Recreio, Bom Retiro, Vila Casoni, Portuguesa, Jardim Vânia e Vila Zaneti. A previsão é a de que a normalização no fornecimento de água ocorra gradativamente no início da madrugada de sexta-feira (13).





Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

Vale lembrar que só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo. A orientação é evitar desperdícios.