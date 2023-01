Joaquim de Matos Barreto será interditada para retirada da decoração natalina a partir deste domingo

A decoração natalina localizada no lago Igapó, região central de Londrina, começou a ser desmontadas nesta semana e, de domingo (22) de manhã até terça-feira (24) à noite, a Rua Professor Joaquim de Matos Barreto ficará interditada. A medida será necessária para alocar o guindaste no meio da via, permitindo a remoção da árvore flutuante e da passarela.





A interdição será no trecho entre a avenida Higienópolis até o cruzamento com a avenida Aminthas de Barros, espaço onde ficavam as barracas de alimentos e o banheiro químico. Com o guindaste no local, os profissionais vão içar as partes das balsas nas carretas. Terminado esse processo, a balsa da árvore será trazida até a margem, para que a árvore iluminada de 28 metros e a estrela com três metros sejam desmontadas e carregadas.

De acordo com a Ativa Atacado, empresa responsável pela decoração do Natal de Londrina, a previsão é encerrar na quarta-feira (25) os serviços de desmontagem e que a rua Professor Joaquim de Matos Barreto seja liberada nesta data, para o fluxo de carros. A empresa ainda advertiu que o prazo pode se prolongar, dependendo das questões climáticas.





Segundo o profissional responsável pelas desmontagens da Ativa Atacado, Wagner Bassetto, no começo desta semana todos os pisca-piscas LED, que decoraram as 300 árvores naturais ao longo do Lago Igapó foram retirados, incluindo toda a fiação elétrica disponibilizada para as barracas de vendas de alimentos e bebidas sem álcool.

