Jogadores do Londrina EC mostram confiança para decisão em Campinas

O LEC (Londrina Esporte Clube) vai decidir o título da Série C do Campeonato Brasileiro no sábado (25), às 17h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, contra a Ponte Preta. Apesar de a decisão ser fora de casa, após o empate por 0 a 0 no VGD (Vitorino Gonçalves Dias), os jogadores demonstraram confiança na conquista.





Atletas como o zagueiro Wallace e o lateral João Vitor consideraram que o resultado da partida de ida não refletiu o desempenho do time. "Dentro do que apresentamos, o resultado não foi justo, mas, infelizmente, futebol tem dessas coisas. Vamos analisar os detalhes que precisamos melhorar. Faltou caprichar na parte final do campo, mas a equipe se portou muito bem", disse o capitão.

"Não foi um resultado justo pelo que construímos ao longo do jogo, mas vamos levantar a cabeça, trabalhar durante a semana e sermos campeões lá", acrescentou, com confiança, o lateral-direito.





"FICOU TUDO PARA CAMPINAS"

Os experientes Cristiano e Luiz Daniel adotaram postura semelhante e destacaram o desempenho superior do Tubarão em relação à Ponte no VGD. Ambos reforçaram que a decisão segue aberta, mesmo com o jogo de volta sendo na casa da Macaca.





"Fizemos um grande jogo, mas ficou tudo para Campinas. Vamos manter nosso ritmo, como fizemos aqui, neutralizando bem a Ponte, que não criou nenhuma chance clara de gol. Vamos buscar esse título lá", afirmou o meia alviceleste.

"Sabíamos que a Ponte viria aqui tentando levar um 0 a 0 para decidir em casa, mas o duelo está aberto. Podemos ir a Campinas, fazer uma grande partida e sairmos campeões", opinou o goleiro, ressaltando ainda o bom desempenho defensivo do time.

No confronto de ida, o Londrina finalizou 14 vezes, contra apenas cinco da Ponte, segundo o site de estatísticas Sofascore. O time alviceleste teve 65% de posse de bola, contra 35% da equipe campineira. Em escanteios, uma arma da Macaca, o LEC também se sobressaiu, com cinco a três.





"Tivemos grandes ações defensivas ao longo do campeonato, e contra a Ponte foi mais uma delas. Está tudo aberto. Vamos descansar, nos concentrar e fazer de novo uma grande partida", concluiu Luiz Daniel.