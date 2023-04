Jornalistas da Folha de Londrina conquistam pódio no 8° Prêmio Fiep de Jornalismo

Dois jornalistas da Folha de Londrina receberam na noite desta terça-feira (04), em Curitiba, três prêmios da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) no 8° Prêmio Sistema Fiep de Jornalismo. Celso Felizardo ficou em primeiro lugar na categoria Jornalismo Impresso com a reportagem “‘Nearshoring’ abre oportunidades, mas gargalos preocupam”; e Sergio Ranalli ocupou o segundo e terceiro lugar na categoria Fotojornalismo pela autoria das fotografias que ilustraram as reportagens: “‘Nearshoring’ abre oportunidades, mas gargalos preocupam” e “Apesar da queda nacional, indústria cresce em 9 estados em novembro”. Conquistando três troféus, a Folha de Londrina foi o veículo de imprensa mais premiado da noite.





Premiação

Publicidade

Publicidade





Realizado desde 2014, essa já é a oitava edição do Prêmio Sistema Fiep de Jornalismo, que premia reportagens e fotografias jornalísticas que contam sobre a indústria paranaense. Neste ano, foram premiados 21 trabalhos dentre os 179 inscritos em cinco categorias: Jornalismo Impresso, Fotojornalismo, Internet, Reportagem de TV e Reportagem de Rádio, sendo três de cada categoria. Também é feita uma seleção dos destaques de cada região.

Publicidade





A data foi escolhida por conta da proximidade com o Dia do Jornalista, celebrado na próxima sexta-feira, dia 07 de abril. Nas últimas quatro edições, a Folha de Londrina conquistou nove prêmios. Além do troféu, os vencedores do 1°, 2° e 3° lugar levam, respectivamente, R$ 8 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil. Carlos Valter Martins, presidente do Sistema Fiep, destacou que a premiação é um reconhecimento à informação qualificada e a uma categoria que tem uma função muito importante em “tempos de tanta comunicação errônea”.





O presidente reforça que a 8ª edição registrou um recorde de inscrições. “Eu destaco, principalmente, a qualidade dos trabalhos, que mostra também a qualidade do nosso jornalismo e dos nossos profissionais”, ressalta. Para concorrer nas categorias, os trabalhos precisam ter uma relação com a indústria que, segundo Martins, representa 25% do Produto Interno Bruno (PIB) do Paraná. “O trabalho de vocês [jornalistas] ligado à indústria é de suma importância para nós. O prêmio é o ápice do reconhecimento nosso, dentro da modesta contribuição que a gente faz, ao trabalho de vocês [jornalistas]”, afirma.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: