Jovem vítima de latrocínio em Santa Catarina é velado em Londrina

O londrinense Gustavo Ernest Martins, 23, está sendo velado nesta sexta-feira (29) na capela mortuária da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), no centro. O enterro será no cemitério São Pedro. O jovem perdeu a vida após ser vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina.





O crime aconteceu na terça-feira (26), com o rapaz indo a óbito na quarta (27) por complicações de traumatismo craniano. Segundo o que foi registrado no BO (Boletim de Ocorrência), Gustavo tinha deixado a motocicleta em uma oficina para envelopar. Saiu para comprar um adesivo, entretanto, foi surpreendido no caminho por um ladrão com gorro de Papai Noel.

O criminoso teria agredido a vítima com um pedaço de madeira e tentado pegar a pochete do jovem, que resistiu. O homem fugiu logo na sequência. O rapaz ainda conseguiu entrar em contato com um amigo para pedir socorro. O jovem morreu no hospital municipal Ruth Cardoso, na cidade catarinense. Gustavo morava há cerca de dois anos em Navegantes, também em Santa Catarinense. A família vive em Londrina.





A polícia informou que o ladrão que atacou o londrinense estava nas ruas desde o dia 20 de dezembro graças ao benefício da saída temporária do sistema prisional. Ele se apresentou na quarta-feira na Penitenciária da Canhanduba, em Itajaí, onde foi detido. Contra o bandido existem, pelo menos, 12 boletins por posse de drogas, lesão corporal e adulteração de sinal identificador de veículo.





