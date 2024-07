Jovens em cumprimento de medida socieducativa vivem o espírito Olímpico em Londrina

A Olimpíada começa oficialmente nesta sexta-feira (25) – com a cerimônia de abertura em Paris, na França -, mas o espírito dos Jogos Olímpicos já tem feito parte da rotina dos serviços de socioeducação de Londrina há mais de um mês. Durante quatro dias, os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa dos Censes (Centros de Socioeducação) um e dois e da Casa de Semiliberdade se reuniram para as próprias disputas esportivas, tendo como incentivo e base o maior evento esportivo do mundo.







Ao todo foram cerca de 50 jovens reunidos em uma única unidade que participaram de vôlei, futsal, tênis de mesa, xadrez e atletismo. “O objetivo maior foi trazer a vivência para os jovens de como é a competição, qual o espírito esportivo que envolve. O grande objetivo é o trabalho em equipe, o esforço de cada um. O diferencial foi que todas as unidades se movimentaram”, destacou a agente socioeducativa e coordenadora da Oímpiada dos Censes, Marluce Zambrin.

Os servidores também foram motivados a agregar na competição. “Uma das propostas era que os adolescentes tivessem com eles nas equipes alguns servidores, como técnicos, psicólogos, agentes de segurança, professores, para poder trazer a integração entre os adolescentes e os trabalhadores”, frisou. A abertura contou com uma cerimônia com atletas profissionais de lutas marciais.





“Foi uma experiência de viver os Jogos, da nossa maneira, claro, mas que pudesse ser um momento para levarem para a vida, com a questão de superar limites, acreditar que é capaz, reconhecer a força do outro, saber celebrar a vitória da outra pessoa”, comemorou. “O esporte é uma ferramenta de inclusão, é democrático, para todos. Nada mais justo que os adolescentes tivessem essa oportunidade” acrescentou.





