Justiça concede reajuste salarial às professoras de CEIs filantrópicos de Londrina

O Tribunal Regional do Trabalho de Curitiba homologou, nesta sexta-feira (24), o reajuste de 9,77% sobre os salários das professoras de CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos de Londrina, conforme acordo entre os sindicatos Sinpro e Secraso oficializado em junho. A decisão é do desembargador Marco Antônio Vianna Mansur.





Foi reconhecido o direito ao reajuste de 4,77% com ganho real de 5%, número aprovado em assembleia da categoria durante a greve que durou quatro dias em maio, com aplicação integral do INPC (Índice de Preços ao Consumidor) deste ano. “As professoras vão começar a receber tão logo a prefeitura faça o repasse desses 5% para as instituições que também concordaram com esse reajuste”, pontuou André Cunha, presidente do Sinpro (Sindicato dos Profissionais das Escolas Particulares de Londrina e Norte do Paraná). A entidade representa as cerca de 1,4 mil professoras das 63 creches, frequentadas por pelo menos 8 mil crianças.

Cunha se disse satisfeito com a decisão, visto que os índices foram decididos em conjunto com as docentes, mas não com os valores concedidos. “Tínhamos a expectativa de uma construção a longo prazo para a recomposição salarial, não só neste ano, mas 2026 e 2027”. A categoria solicitava um reajuste escalonado ao longo dos próximos anos para reduzir a diferença de pagamento às professoras conveniadas dos CEIs para as concursadas que atuam nos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil), que chegaria a ser de 80% - R$ 2.291.10 e R$ 4.800, respectivamente.





A greve, motivada pela busca por aproximação salarial, foi encerrada após decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, a pedido da Prefeitura de Londrina, que considerou o movimento como “ilegal”.

