Justiça cumpre mandado de busca e apreensão na ADA em Londrina

A Justiça cumpriu, na tarde desta quarta-feira (20), um mandado de busca e apreensão na residência da ex-presidente da ADA (Associação Defensorados Animais) e vereadora de Londrina, Anne Moraes (PL). A ação ocorreu devido ao descumprimento de ordem judicial para apresentação de documentos.





De acordo com a assessoria de imprensa do MPPR (Ministério Público do Paraná), a decisão foi expedida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e os autos tramitam em segredo de justiça.





Nos vídeos que circulam pelas redes sociais, oficiais de justiça aparecem vasculhando as instalações da ADA, na Zona Norte de Londrina, em busca de documentos. A PM (Polícia Militar) também esteve presente e informou à reportagem que apenas prestava apoio à Justiça durante o cumprimento do mandado.

A vereadora foi alvo de diversas denúncias recentemente, como suspeita de desvio de verbas da ADA para uso pessoal, crime ambiental, maus-tratos e situação sanitária precária.

A reportagem procurou Moraes, por meio de contato pessoal e assessoria de imprensa, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.









