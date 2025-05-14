Justiça nega sigilo pedido por Ana Castela, que não comparece presencialmente à audiência em Londrina

Em audiência que durou cerca de sete horas nesta terça-feira (13), a juíza Kléia Bortolotti, da 7ª Vara Cível de Londrina, negou o pedido de sigilo no processo feito pela defesa de Ana Castela. A cantora fez a solicitação para que a sua "vida privada e intimidade" fossem preservadas durante o processo movido contra o ex-investidor Agesner Monteiro da Silva, que alega ter sido lesado em cerca de R$ 150 milhões devido ao rompimento de contrato com a estrela do sertanejo em 2022.





A magistrada destacou que o sigilo é exceção e a publicidade é a regra para respaldar a decisão, alegando que não encontrou motivos para atender o pedido da cantora. Cerca de três horas antes do início da audiência, Castela também pediu para ser ouvida de forma on-line. Desta vez, a solicitação foi atendida por Bortolotti para "evitar tumulto" no fórum.





A sentença - que definirá se o contrato assinado por Ana Castela e Agesner Monteiro tem validade ou não - ainda não foi proferida pela magistrada, que ainda analisará os documentos apresentados e os depoimentos das testemunhas.





Algumas testemunhas apresentadas pela defesa de Ana Castela não foram acolhidas pela juíza pelo fato de terem relação de intimidade com a cantora, como, por exemplo, o pai do sertanejo Gustavo Mioto, ex-namorado dela. Outra s testemunhas, que residem em outros estados, falaram virtualmente.





Nas redes sociais, Agesner se pronunciou sobre a audiência, limitando-se a dizer que "ninguém da AgroPlay [empresa que gerencia a carreira de Castela] compareceu" e que ouviu "muita mentira nos depoimentos".





A reportagem contatou o advogado de Ana Castela e da AgroPlay, Fernando Buono, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. A empresa também foi procurada para falar sobre as acusações, mas não respondeu.