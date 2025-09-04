Lago Igapó 2, em Londrina, fica com coloração verde-escura por causa de algas

O Lago Igapó 2, localizado na Zona Sul de Londrina, chamou a atenção de quem passou pelo local na manhã desta quinta-feira (4). A água do cartão-postal, já imprópria para nado, está com coloração verde-escura. O motivo da mudança pode levar à morte dos peixes e outras espécies aquáticas que lá habitam. A Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) já investiga o caso.

A ausência de chuvas é a principal causa da alteração, com uma sequência de fatores até chegar ao esverdeamento da água. A seca foi acentuada nos meses de julho e agosto, com o índice pluviométrico na região de Londrina bem abaixo da média histórica e setembro seguindo essa tendência.

Segundo o secretário municipal do Ambiente Gilmar Domingues, a falta de precipitação levou a um menor volume de água no Igapó, ocasionando em uma maior incidência de luz solar no corpo hídrico. Com isso, aumentou o número de nutrientes presentes no lago, o que favoreceu a proliferação de algas e a coloração turva.

Domingues informou que o quadro está, "infelizmente", caminhando para a eutrofização, quando a maior quantidade de algas leva a diminuição de oxigênio dissolvido e, por sua vez, à morte das espécies que vivem no lago. "O risco de mortandade de peixes e outras espécies aquáticas é muito grande. Para os banhistas, os riscos são de contaminação", afirmou.





Foto: Sergio Ranalli



Resumindo a cadeia de ações, o secretário elencou: "escassez hídrica, diminuição da lâmina d'água (pela atuação da luz solar), oferta exacerbada de nutrientes - possivelmente esgoto clandestino -, redução da velocidade de escoamento das águas, surgimento de algas e diminuição de oxigênio dissolvido".

Acrescentou ainda que, "por se tratar de um sistema semi lótico (corpo hídrico represado), a maior concentração de nutrientes fica nos barramentos, logo, a cor verde escuro é mais intensa na barragem do Lago 2".

A reportagem esteve no local na tarde desta quinta e atestou que, mesmo com a cor forte, o lago não apresenta mau cheiro. A água dentro da ensacadeira do Igapó 2, construída em março em torno do vertedouro para conter o vazamento ao Igapó 1, também está com a cor diferente.

Domingues completou dizendo que a Secretaria, no momento, está "apenas monitorando, mas estaremos acionando os técnicos do IAT (Instituto Água e Terra) para buscarmos soluções conjuntamente". Ele não soube informar se a mudança da coloração ocorreu nos demais lagos da cidade, mas afirmou que uma vistoria será realizada nesta sexta (5).

Para normalizar o cenário, aumentando o oxigênio da água, uma possível solução seria instalar um sistema de aeração. Uma bióloga da Sema está verificando as possibilidades para retomar o controle biológico, para que uma decisão seja tomada entre os próximos dias.

O secretário antecipou que, no momento, o órgão não possui recursos e aeradores próprios para colocar em prática a solução escolhida.





Foto: Sergio Ranalli