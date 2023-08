Licitação para revitalizar Centro Comunitário da Vila Nova em Londrina é aberta

A Prefeitura de Londrina está com processo licitatório aberto para empresas interessadas em realizar obras para revitalizar do antigo Centro Comunitário da Vila Nova, complexo localizado no bairro da região central. O valor máximo estipulado para a contratação das melhorias é de R$ 2.802.004,50. A abertura dos envelopes está marcada para o dia 10 de agosto.





A expectativa é de um espaço público completamente transformado para a comunidade poder voltar a praticar atividades físicas, esportes, desfrutar momentos de lazer e convivência, contando com infraestrutura moderna, conforto e segurança. Atualmente, a área, que fica quadrilátero entre as ruas Itajaí, Mem de Sá, Guaíba e Rio da Prata, próximo à rua Araguaia, está abandonado e deteriorado, como mostrou reportagem da FOLHA.

O montante total disponibilizado mescla recursos do Município, com contrapartida de R$ 1.502.004,50, e do governo estadual, repassando mais R$ 1.300.000,00. A área total de intervenções será de mais de 5,3 mil m² e o prazo de execução as obras, após a assinatura da ordem de serviço, será de 240 dias.