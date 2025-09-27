Pesquisar

Queda de 12% no movimento

Lideranças locais discutem retomada de voos para Londrina

Simoni Saris - Grupo Folha
27 set 2025 às 13:02

Josiel Aparecido/Portal Bonde
O investimento milionário na melhoria da infraestrutura do Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, ainda não se reflete no movimento de passageiros no terminal. Nos últimos anos, pelo menos cerca de R$ 500 milhões foram aplicados pela Prefeitura de Londrina e pela Motiva, administradora do aeroporto, em desapropriações de áreas do entorno, em segurança aeroportuária e na modernização das instalações. Mas ao contrário do previsto, as obras não contribuíram para o fortalecimento da aviação regional e o número de usuários vem caindo. Entre janeiro e julho de 2025, a redução foi de quase 12% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A razão é a escassez de voos chegando e partindo da cidade.


Nos primeiros sete meses deste ano, 418.288 passageiros embarcaram ou desembarcaram no aeroporto de Londrina. No ano passado, no mesmo intervalo, foram 474.777 embarques e desembarques.

No mesmo período, de janeiro a julho, a movimentação de aeronaves recuou 60,35%, baixando de 10.807, sendo nove voos internacionais, em 2024, para 4.284 neste ano, sem registro de voos estrangeiros. Os dados estão disponíveis no site da Motiva.


Lideranças políticas e representantes do setor produtivo local temem que a dificuldade logística prejudique o desenvolvimento econômico do município e tentam convencer as empresas aéreas a investirem em novos voos partindo de Londrina. Nos últimos meses, foram feitas reuniões com a Azul, a Abear (Associação Brasileira das Companhias Aéreas) e mais recentemente, com a Latam, em 18 de setembro, com a Motiva, na sexta-feira (26). Os encontros foram articulados pela Comissão de Desenvolvimento e Infraestrutura da Região de Londrina, coordenada pela deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR).

Pesquisa vai identificar perfil dos passageiros

Na última sexta-feira, a comissão discutiu estratégias para o fomento à aviação regional. A concessionária irá realizar pesquisas para identificar o perfil dos passageiros do transporte aéreo e também rodoviário em Londrina. Os dados do estudo servirão para embasar negociações e estratégias da empresa. "Precisamos entender quais são os indutores de demanda. A pergunta é simples: quem vem para Londrina?", destacou a gerente executiva de Negócios Aéreos da Motiva, Graziella Delicato.

Por Simoni Saris - Grupo Folha.

Repórter com atuação nas áreas de Economia, Infraestrutura e Agronegócio. Cobre os impactos das transformações econômicas no cotidiano dos paranaenses.

aeroporto Aeroporto de Londrina Anac Redução voos Londrina
