Lideranças locais discutem retomada de voos para Londrina

O investimento milionário na melhoria da infraestrutura do Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, ainda não se reflete no movimento de passageiros no terminal. Nos últimos anos, pelo menos cerca de R$ 500 milhões foram aplicados pela Prefeitura de Londrina e pela Motiva, administradora do aeroporto, em desapropriações de áreas do entorno, em segurança aeroportuária e na modernização das instalações. Mas ao contrário do previsto, as obras não contribuíram para o fortalecimento da aviação regional e o número de usuários vem caindo. Entre janeiro e julho de 2025, a redução foi de quase 12% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A razão é a escassez de voos chegando e partindo da cidade.





Nos primeiros sete meses deste ano, 418.288 passageiros embarcaram ou desembarcaram no aeroporto de Londrina. No ano passado, no mesmo intervalo, foram 474.777 embarques e desembarques.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No mesmo período, de janeiro a julho, a movimentação de aeronaves recuou 60,35%, baixando de 10.807, sendo nove voos internacionais, em 2024, para 4.284 neste ano, sem registro de voos estrangeiros. Os dados estão disponíveis no site da Motiva.





Lideranças políticas e representantes do setor produtivo local temem que a dificuldade logística prejudique o desenvolvimento econômico do município e tentam convencer as empresas aéreas a investirem em novos voos partindo de Londrina. Nos últimos meses, foram feitas reuniões com a Azul, a Abear (Associação Brasileira das Companhias Aéreas) e mais recentemente, com a Latam, em 18 de setembro, com a Motiva, na sexta-feira (26). Os encontros foram articulados pela Comissão de Desenvolvimento e Infraestrutura da Região de Londrina, coordenada pela deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR).

Publicidade





Pesquisa vai identificar perfil dos passageiros

Na última sexta-feira, a comissão discutiu estratégias para o fomento à aviação regional. A concessionária irá realizar pesquisas para identificar o perfil dos passageiros do transporte aéreo e também rodoviário em Londrina. Os dados do estudo servirão para embasar negociações e estratégias da empresa. "Precisamos entender quais são os indutores de demanda. A pergunta é simples: quem vem para Londrina?", destacou a gerente executiva de Negócios Aéreos da Motiva, Graziella Delicato.

Publicidade





LEIA MAIS NA FOLHA





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



