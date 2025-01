Lideranças religiosas de Londrina expressam desejos de paz para 2025

O ano de 2024 se encerra e o horizonte de um novo ano se desenha, com Londrina se tornando palco de reflexões e mudanças. Os desejos de paz e palavras de esperança são enviados por diversas vozes, de religiões diferentes.





Representantes de algumas tradições religiosas da cidade destacaram o momento vivido em 2024 e o que a população deve esperar em 2025. As lideranças transmitiram palavras de incentivo aos londrinenses para que renovem seus laços de esperança e fé.

As mensagens mostram valores que transcendem a crença e ressoam em tempos de desafios globais e regionais.





O arcebispo de Londrina, dom Geremias Steinmetz, destaca o trabalho realizado em 2024, mas dá ênfase que 2025 será um ano de renovar esperanças.

“2024 foi um ano trabalhoso, de fato (...) Agora é um jubileu de esperança. É um grande tema que o papa Francisco chama a atenção: somos peregrinos de esperança. O que chama a atenção para a esperança do cristão, em Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo, é a esperança que não decepciona. Desde agora, dezembro de 2024, até dezembro de 2025, é momento de reflexão sobre a questão da esperança, a virtude da esperança”, afirma dom Geremias.





“É um elemento importante no trabalho de evangelização, a virtude dessa esperança, a busca pela santidade. O jovem pode viver o grande dom da esperança e buscar a santidade. Que neste ano de 2025 valorizemos a família como espaço de paz, a fé no Senhor como propulsor para paz, e que haja inspiração no menino Jesus para uma esperança em uma vida inteira partilhada”, segue o arcebispo de Londrina.

TRADIÇÕES DA UMBANDA





O pai Luiz Fernando, do terreiro Congá da Tia Maria Mineira, enfatiza as tradições da umbanda em 2024 e foi mais um a citar o ano trabalhoso que se encerra.

“A espiritualidade nos passa que o ano de 2024 foi um ano regido pelo orixá Exu, que traz movimento, revelação das coisas erradas. Não foi um ano fácil, foi um ano difícil”, explica ele, que indica uma mudança no ano que se inicia.





“Este ano que entrará agora será regido por Xangô e Iansã. É rei, o orixá da justiça. Processos de justiça vão andar, prosperidade, fartura. Iansã é movimento, é tempo, dará respostas e movimento para a vida de todos. Teremos um ano agitado, de colheita de coisas boas”, conclui.





