Locais dos prontos atendimentos são definidos pela prefeitura de Londrina

A Prefeitura de Londrina definiu em quais locais vai construir os três novos PAM (Prontos Atendimentos Municipais). No final de maio, o prefeito Marcelo Belinati anunciou a construção das unidades nas regiões leste, sul e norte após uma reunião com o governador Ratinho Junior, em Curitiba. Desde então, o município vem mantendo sigilo quanto aos endereços.







No entanto, a reportagem da FOLHA apurou e confirmou com fontes do poder público, com exclusividade, que os prédios ficarão na rua João Stringheta, no jardim São Pedro (leste); na avenida Guilherme de Almeida, 2.260, no parque Ouro Branco (sul); e no final da avenida Saul Elkind, na altura do jardim Padovani (norte).

Atualmente, os projetos passam por etapas burocráticas e de liberação de áreas para que sejam enviados ao Governo do Estado, que bancará as edificações, que são orçadas em aproximadamente R$ 3 milhões cada. O município está terminando o levantamento topográfico das áreas que serão ocupadas, que deverão ter cerca de três mil metros quadrados. A previsão é de nove meses de obras, a partir da assinatura da ordem de serviço.





As edificações terão as mesmas dimensões de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas diferentemente da Sabará e jardim do Sol, quem vai manter os prontos atendimentos será o município, com 100% de recursos próprios.





A prefeitura vem destacando que os prédios irão descentralizar e facilitar os atendimentos, já que a cidade conta com apenas três unidades que funcionam 24 horas. Além das duas UPA, também tem o pronto atendimento do Leonor.





