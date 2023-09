Londrina a 40 graus: população se refresca à beira do Lago Igapó

O calor recente em Londrina e região tem sido o assunto. É o verão na primavera. Nas rodas de conversa, no elevador, no transporte público e, naturalmente, na imprensa.





As formas de expressar a fadiga provocada pelas altas temperaturas variam. Há quem diga que há um sol para cada um lá fora, que o rei sol está de rachar mamona, de derreter piche ou que é possível fritar ovo no asfalto.

Bom humor à parte, com os termômetros acima dos 40º, o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) e o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento) alertam sobre a baixa umidade relativa do ar e recomendam a ingestão de água, a redução de atividades físicas , assim como evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.







No fim de semana, a procura por uma fresca foi o programa de muitos cidadãos à beira do Lago Igapó. Além da água de coco e do caldo de cana, centenas de pessoas lançaram mão ainda da criatividade para que o domingo de calor fora de casa fosse mais divertido e prazeroso. Da simplicidade dos trajes de banho, a maioria improvisados, aos sorrisos inocentes, principalmente os das crianças.







Literalmente, mergulham de cabeça, fazem do deck que apoia embarcações trampolim e criam coreografias - dentro e fora da água. O sol arde, castiga e o equipamento digital dá sinais de esgotamento: sim, até o celular avisa que superaqueceu. Uma pausa, uma entrevista debaixo do pé de manga e o equipamento volta à ativa. Uma tarde quente mesmo. De rachar mamona, de rachar celular.





