Londrina abre credenciamento de ambulantes para o Dia de Finados

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) realiza o credenciamento de vendedores ambulantes interessados em trabalhar no entorno dos cemitérios públicos de Londrina entre 1 e 5 de novembro, durante o período de Finados.





O cadastramento dos comerciantes será realizado até as 17h da próxima sexta-feira (20).



Para solicitar a licença de atuação, os requerentes precisam comparecer à sede administrativa da CMTU (rua Professor João Cândido, 1.213), preencher um requerimento e apresentar cópia da cédula de identidade, do CPF e de um comprovante de residência em Londrina.





O valor a ser pago em cada uma das 370 vagas ofertadas é de R$ R$ 186,69, montante que inclui a taxa de autorização de comércio ambulante e a tarifa de emissão de licença para ocupação de espaços públicos.

VAGAS





Localizado no Jardim Ideal (zona leste), o cemitério Padre José de Anchieta possui 130 vagas disponíveis. O São Pedro, no Centro, oferece 90 espaços. Na sequência vêm o Jardim da Saudade, na avenida Saul Elkind (zona norte), com 70 vagas; o João XXIII, no jardim Higienópolis (centro), com 60; e o São Paulo, no Conjunto do Café (zona leste), com 20.

O diretor de Operações da CMTU, Álvaro Nascimento, destacou que todos os que quiserem atuar serão devidamente licenciados.





“Temos centenas de vagas, distribuídas em cinco cemitérios. Não vai faltar espaço para ninguém, portanto não há necessidade de que as pessoas se antecipem em procurar a companhia”, assegurou.





Nascimento ressaltou que, durante os períodos de comercialização, haverá fiscalização itinerante em todos os locais disponibilizados. “O objetivo é garantir que comerciantes irregulares não disputem espaço com quem buscou a CMTU para conseguir a licença. Os que forem flagrados atuando de forma clandestina estarão sujeitos à multa e à apreensão da mercadoria”, alertou.





