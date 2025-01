Londrina abre inscrições para cursos de qualificação profissional

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda), está com inscrições abertas para uma série de cursos de qualificação, em diferentes segmentos, os quais serão realizados no primeiro semestre de 2025.





Todas as oportunidades de formação podem ser acessadas no site da qualificação profissional, na página da SMTER, no portal da Prefeitura .



As turmas começam em fevereiro, mas os trabalhadores já podem manifestar interesse em realizar o curso e entrar na lista de interessados. Com a inscrição efetuada, a SMTER entrará em contato com os selecionados para efetivar a matrícula.

Trabalhadores desempregados têm preferência e a ordem de inscrição também é um dos fatores de seleção. Os cursos chegam sem custo ao trabalhador por conta do investimento do Município.





As capacitações englobam áreas como serviços, gastronomia, estética, tecnologia e construção civil. Todas as formações foram contratadas pela Prefeitura junto ao Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e ao Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e serão entregues com o selo de qualidade do Sistema S.





A primeira capacitação, em fevereiro, será de preparo de doces finos. Há, também, cursos de design de sobrancelhas, eletricista de instalação predial, marcenaria, instalação e manutenção de painéis solares fotovoltaicos, comida de boteco, serralheria e outros. O cronograma de previsão de realização das turmas está no site da qualificação.





