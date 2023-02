Londrina abre licitação para recapear a avenida Dez de Dezembro

A Prefeitura de Londrina pretende realizar o recape asfáltico da avenida Dez de Dezembro neste primeiro semestre de 2023. Para isso, abriu o processo licitatório para a contratação da empresa interessada em realizar o serviço. O Aviso de Licitação na modalidade de Concorrência, tipo menor preço, está publicado no Jornal Oficial do Município, edição 4.843, que saiu na terça-feira (14), e pode ser lido no site da Prefeitura de Londrina.





A intenção é, primeiramente, fazer o recape em uma extensão de cerca de 2 km, no trecho compreendido entre o Terminal Rodoviário e a avenida Jorge Casoni, já no encontro do pontilhão da Dez de Dezembro com a avenida Brasília (rodovia BR-369), sentido zona norte. Esse trajeto passa por cruzamentos importantes como com a avenida Santa Mônica e a rua Tremembés, entre outros. Ao todo, o recape totaliza 42.465,81 m² em área de execução de massa asfáltica. O prazo de entrega será de 180 dias.

Para realizar essas melhorias no trecho inicial, o Município de Londrina deve investir, no máximo, R$ 4.846.173,54. As empresas interessadas em concorrer nessa disputa devem entregar o envelope com a documentação no dia 21 de março, às 13h, na Av. Duque de Caxias, nº 635, no piso térreo da Prefeitura.





Segundo o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa, além desse trecho, outros três devem ser executados na sequência. São eles: da PR-445 até a Rua da Natureza (investimento de R$ 3.594.711,36); da Av. Portugal até a Rua Atílio O. Bizzato (custo estimado em R$ 6.455.176,26) e da Avenida Portugal até a Rua da Natureza (valor de R$ 1.639.404,09). Para tanto, novos lotes de licitação serão abertos. “Essa é uma importante via de circulação de veículos em Londrina, onde faremos o recape asfáltico, começando pelo trecho que liga o Terminal Rodoviário à Avenida Jorge Casoni. Depois, os demais trechos serão licitados para que toda a via receba a recuperação asfáltica”, disse.

Além da Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), a obra de recape deverá contemplar serviços preliminares; ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual; a execução de calçadas, meio-fio e sarjeta; a implantação de rampas de acessibilidade; serviços de drenagem de águas pluviais; recuperação de pavimento e sinalização de trânsito.





De acordo com o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, essa obra conta com recursos da Prefeitura de Londrina e do Paraná Cidades. “A avenida Dez de Dezembro é uma via estratégica dentro da mobilidade urbana de Londrina. Ela foi construída há algumas décadas, por isso o asfalto está muito deteriorado. Como se trata de uma via extensa, o custo para manutenção é alto. Nossa parceria com o Governo do Estado do Paraná é muito importante, e temos uma expectativa positiva de que esse recape vai trazer mais segurança, vai melhorar a fluidez do trânsito e valorizar a região do entorno da avenida, onde já fizemos o viaduto, as alças de acesso e melhorarmos a iluminação. Com o recape, a ideia é entregarmos uma nova Dez de Dezembro aos londrinenses”, afirmou Canhada.





Segundo o secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti e Silva, após a abertura dos envelopes, as fases de análise de planilhas e habilitação técnica contemplarão os prazos legais para o recurso e contrarrecurso. “Nossa meta é finalizar o processo e autorizar o início das obras até a primeira quinzena de maio”, explicou.