Londrina: Acesf pretende construir cemitério vertical na zona sul

Um terreno de mais de 40 mil metros quadrados que fica ao lado da unidade dois da PEL (Penitenciária Estadual de Londrina) e em frente à Casa de Custódia, na região sul de Londrina, poderá receber um cemitério vertical municipal. A ideia é da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), que projeta que o local possa abrigar de 25 mil a 30 mil jazigos caso o projeto se torne realidade.



A área foi desapropriada em 2009 tendo como destinação o desenvolvimento do sistema penal, conforme escritura registrada na prefeitura. No entanto, passados cerca de 13 anos nada foi feito no lugar, que está vazio e acumula mato. No ano passado, o Depen (Departamento Penitenciário do Estado do Paraná) foi questionado pelo poder público municipal se ainda havia interesse em levantar um presídio no terreno.

Segundo o superintendente da Acesf, Péricles Deliberador, o Estado já sinalizou que não pretende utilizar o espaço. Agora, o processo está nos trâmites burocráticos dentro da própria prefeitura, com a autarquia aguardando o parecer se o Executivo pode repassar o terreno para ela. “Terminamos recentemente as capelas mortuárias da zona sul (na avenida Guilherme de Almeida) e não temos um cemitério nessa região. Seria importante essa construção para melhorar a possibilidade de atendimento na cidade”, destacou.





O planejamento inicial é que de que o município banque a edificação do cemitério, no entanto, não está descartada uma parceria público-privada. “Não temos valores ainda (de quanto vai custar), mas terá que construir muros, mais uma capela mortuária, pelo menos, salas administrativas. Não será pouco valor (para investimento)”, detalhou.





