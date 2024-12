Londrina: Alunos da rede municipal deverão receber material escolar em 2025

A Prefeitura de Londrina está renovando as atas de registro de preço com as empresas que forneceram os materiais escolares para os alunos da rede municipal neste ano. Na semana passada, a equipe da transição do prefeito eleito Tiago Amaral (PSD) relatou preocupação com o assunto, já que não teria achado a licitação prevendo os produtos para 2025, o que levou o grupo a pedir informações ao município.





Com a postergação dos atuais vínculos, sendo alguns formalizados e outros em fase final de negociação, os estudantes deverão receber novamente os materiais de forma gratuita no próximo ano letivo. “Iniciamos este processo em setembro. O pedido deve ser feito e o material entregue aos alunos normalmente como ocorre todos os anos desde que iniciamos a entrega”, garantiu à FOLHA a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes.

O poder público londrinense deverá pagar em um contrato, por exemplo, R$ 2,5 milhões em quase 23 mil cadernos tipo brochurão, 20 mil lápis grafite, 38 mil canetas na cor azul e 14 mil na cor preta, entre outros produtos. São R$ 100 mil a mais em relação ao primeiro acordo. Relatório produzido por técnicos levando em conta uma pesquisa de mercado com mais cinco empresas mostrou que os valores desta terceirizada seguem menores, o que seria uma vantagem aditivar. A ata permite a postergação por 12 meses.





Outros materiais que já tiveram os itens prorrogados com os fornecedores são estojos, apontadores e borrachas. Entre os contratos que ainda aguardam a formalização estão os de massa de modelar e papel sulfite colorido. A rede conta com aproximadamente 47 mil alunos matriculados em 88 escolas municipais, 33 CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) e 62 creches filantrópicas conveniadas.





