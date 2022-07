Londrina: ato no Calçadão marca Dia Estadual de Combate ao Feminicídio

Um ato público será realizado nesta sexta-feira (22), das 10h às 14h, no Calçadão de Londrina, para marcar o o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. A ação é uma promoção da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres de Londrina e do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres.

Durante o ato, que será em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, serão entregues materiais com informações sobre os serviços à disposição das mulheres e os canais de denúncia para as vítimas de violência. A ação contará com a participação de representantes da rede de proteção e de enfrentamento à violência contra as mulheres do município e, na oportunidade, as pessoas poderão tirar suas dúvidas. Essa será a primeira mobilização presencial da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica no período pós-pandemia de coronavírus.

“A ideia é chamarmos a atenção da população para o combate ao feminicídio e às várias formas de violência contra a mulher”, reforçou a secretária municipal de Políticas para as Mulheres em exercício, Rosangela Portella Teruel. “O nosso objetivo é distribuir material informativo para dar visibilidade ao tema, trazendo a rede de proteção e de enfrentamento à violência contra a mulher, para que todas saibam que existe uma gama de serviços. A informação é uma medida preventiva que pode salvar vidas”, acrescentou a presidente do Conselho Municipal, Sueli Galhardi.





Néias - Observatório de Feminicídios Londrina se juntará à ação, distribuindo material próprio em homenagem as vítimas de feminicídio na cidade como forma de mantê-las vivas representadas na memória local.





O dia 22 de julho visa conscientizar a população sobre a importância do combate a todos os tipos de violência de gênero, como a agressão física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Ela foi instituída no Estado do Paraná em memória ao feminicídio da advogada Tatiana Spitzner, ocorrido em Guarapuava (Centro), em 2018.

Além desse dia, em Londrina, há a semana de conscientização sobre os direitos humanos das mulheres e o combate ao feminicídio, que vai de 22 a 29 de julho. A semana foi instituída pela Lei Municipal nº 12.939.





