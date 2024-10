Londrina Basketball se recupera e volta a vencer no Campeonato Paranaense

A APVE Londrina Basketball se mantém na vice-liderança do Campeonato Paranaense – Série Ouro após conquistar mais uma vitória. Neste domingo (6), a equipe comandada pelo técnico Arody Neto recebeu a Sociedade Thalia, de Curitiba, no Ginásio do Jardim Bandeirantes e construiu o placar favorável de 86 a 81.







O time londrinense precisava reagir na competição após ter sofrido a derrota para o Pato Basquete, na última sexta-feira (4), em Londrina. Diante da Sociedade Thalia, no domingo, os donos da casa dominaram as ações durante quase toda a partida e definiram a sétima vitória em nove jogos disputados.

O armador Joãozinho foi o cestinha da partida com 27 pontos. Ele também registrou 5 rebotes e 6 assistências, que o fizeram o atleta mais eficiente em quadra. Outro destaque individual londrinense foi o pivô Felipão, que pegou 9 rebotes no jogo e foi o líder no quesito.





“A gente não esperava um jogo tão competitivo assim, mas isso foi importante, até para ver o comportamento dos atletas dentro de quadra em uma situação como essa. É importante esse resultado. Foi um jogo difícil, mas terminamos com a vitória. Estamos com o nosso planejamento inicial sendo cumprido”, diz o técnico Arody Neto.





A APVE Londrina Basketball já está classificada de maneira antecipada para a semifinal do Campeonato Paranaense . Antes, a equipe fecha a participação na primeira fase, contra a LD Ponta Grossa, no dia 26 de outubro, na casa do adversário. O LD Ponta Grossa também está classificado para a fase final antecipadamente e será o adversário dos londrinenses na semifinal.





