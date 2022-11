Londrina: casamento coletivo celebra 282 uniões

O Centro Esportivo Maria Cecília, na região norte de Londrina, foi o local escolhido para a celebração de 282 casamentos neste sábado (19).





O espaço foi adequado para a cerimônia coletiva com direito a flores, música e tapete. A ação social integra o programa Justiça no Bairro - uma realização do Sistema Fecomércio, Sesc Cidadão, Senac, TJPR e Prefeitura de Londrina.



A desembargadora Joeci Machado Camargo foi a responsável por conduzir a solenidade. Com um currículo de mais de 40 mil casamentos realizados, a magistrada não esconde o seu encantamento por esse momento, expressando a todos os presentes a importância do ato.





Para Camargo, é uma honra participar da felicidade dos pares ali formados. "Cada união é única, cada pessoa tem uma história especial e por meio do programa social atingimos o nosso maior objetivo por meio das parcerias firmadas, que é o trazer à população, à informação e o acesso a direitos que desconheciam", avalia.

Desde o mês de outubro, todo um preparo foi realizado pelos cartórios para que, na data presente, os novos casais já fossem para a casa com a certidão de casamento em mãos.





O cartório de Cambé foi responsável por 140 uniões, o cartório Pires por 65 e o cartório Julião, 77.





O escrevente cartorário Marcio Lobato, do Julião, recorda que em 2021 participou da ação social. "Foram 102 casamentos e as taxas do cartório atualmente são de R$ 424 reais.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.