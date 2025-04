Após desperdício de água, chafariz na zona sul de Londrina passa por vistoria

O chafariz da Praça Ernesto de Azevedo Souza Filho, localizada na rotatória das avenidas Madre Leônia Milito e Ayrton Senna, na Gleba Palhano (zona sul), passou por uma vistoria nesta quarta-feira (12). Na semana passada, o secretário municipal de Obras, Otavio Gomes, enviou um ofício à CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) pedindo a imediata desativação da estrutura para economizar água.





Em nota, a Prefeitura de Londrina afirma que a CMTU acionou a empresa responsável pela manutenção do chafariz. Foi feita a regulagem do jato d’água a uma altura menor para impedir que a água caia fora do reservatório, evitando assim o desperdício.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Os técnicos da empresa também estão realizando uma vistoria em todo o equipamento para identificar se há alguma avaria/problema ou vazamento”, acrescenta o texto.





A Prefeitura também destaca que não determinou a desativação da estrutura, uma vez que o ofício assinado por Gomes solicitava o desligamento “para avaliação das causas desse aumento e de possíveis adequações no funcionamento da estrutura”.





A conta, inclusive, ficou salgada nos últimos meses. O consumo registrado em janeiro foi de 3.167 m³, quando a média dos últimos 12 meses foi de 760 m³ - o que em valores representa uma média de R$ 6 mil/mês em 2024 para R$ 35 mil em janeiro.





“A situação continuou se repetindo nos primeiros dias da fatura seguinte (fevereiro), o que motivou o ofício da SMOP à CMTU, via SEI ( Sistema Eletrônico de Informação). A SMOP é a responsável pelo pagamento da fatura de água do espaço, e a CMTU cuida da sua manutenção”, completa a nota da Prefeitura.