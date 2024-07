Londrina conclui modernização da rede de iluminação em vias públicas

Em um cerimônia simbólica no início da noite desta segunda-feira (29), a Londrina Iluminação e a Prefeitura fizeram a substituição da ‘última’ lâmpada a vapor por uma luminária de LED na Avenida Luigi Amorese, na zona oeste da cidade.





A substituição das lâmpadas faz parte do contrato de modernização da iluminação pública de Londrina que foi executado ao longo dos últimos cinco anos.

Com investimento de mais de R$ 140 milhões, o programa Londrina Cidade Iluminada começou a sair do papel em fevereiro de 2019. A cidade conta com cerca de 63 mil lâmpadas em vias, praças, rotatórias e áreas públicas, que já receberam a troca pelo modelo de LED.





O contrato foi encerrado, oficialmente, no dia 30 de junho, mas seguiu para revisão ao longo das últimas semanas.

Em alguns pontos da cidade, as luminárias ainda não estão acesas por conta de problemas técnicos, o que envolve o roubo de cabos e fiações elétricas em todas as regiões ou vias sem acesso para veículos. Ao todo, são cerca de 300 pontos, o que representa 0,5% do total, em que o trabalho de substituição aguarda a recolocação da rede de energia pela Copel (Companhia Paranaense de Energia).





O prefeito Marcelo Belinati (PP) afirmou que o programa Londrina Cidade Iluminada é a maior obra realizada no município nos últimos anos, tanto pela dimensão quanto pelo valor investido, que passa dos R$ 140 milhões.

"Ele deixa a cidade mais iluminada, mais bonita, mais segura e gera economia", aponta, complementando que a redução nos gastos deve ficar em torno de 40%.





Ao longo dos últimos cinco anos, o trabalho de modernização foi feito simultaneamente em bairros de todas as regiões da cidade como forma de toda a população sentir as melhorias das luminárias de LED.

Considerada a melhor tecnologia do mundo no que diz respeito à iluminação pública, dentre os principais benefícios do LED, o principal é o aumento da sensação de segurança.





Presidente da Londrina Iluminação, Cláudio Tedeschi explica que os benefícios da luminária de LED são visíveis, já que a luz é branca, o que deixa as vias, praças e outros espaços públicos mais iluminados.





Além disso, segundo ele, a vida útil da lâmpada chega a ser três vezes maior do que a antiga, chegando a mais de cinco anos.





