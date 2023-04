Londrina: confira o que abra e fecha no feriado do Dia do Trabalhador

A Prefeitura de Londrina e a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) informam o que abre o fecha no feriado do Dia do Trabalhador, na próxima segunda-feira (1º), em Londrina.

A sede da Prefeitura, secretarias municipais e demais órgãos e autarquias, como o Procon-LD (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor), Caapsml (Caixa de Assistência e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina) e CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) não terão expediente no feriado.

Já os serviços essenciais, como os de saúde, fiscalização e defesa social, funcionarão normalmente.

Veja o abre e fecha completo:

EDUCAÇÃO

Em conformidade com o calendário escolar de 2023, as escolas municipais e os CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) estarão fechados no feriado e retomam as aulas na terça-feira (2). Os CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos e conveniados seguem calendário próprio.



DEFESA SOCIAL

Os serviços operacionais da GM (Guarda Municipal), como o patrulhamento de vias, praças, prédios e espaços públicos e o videomonitoramento, continuam em atividade 24 horas por dia, sem interrupções, assim como os atendimentos de chamados feitos pelo aplicativo 153 Cidadão e pelos telefones 153 (GM) e 199 (Defesa Civil). Os setores administrativos da secretaria, por sua vez, não funcionarão.

COMÉRCIO

No feriado do Dia do Trabalhador, as lojas de rua estarão fechadas e retomam o atendimento normal na terça-feira (2), das 9h às 18h.



SHOPPINGS

Os shoppings Catuaí, Londrina Norte, Boulevard, Royal Plaza e Aurora funcionam em horário diferenciado no feriado do Dia do Trabalhador.

No Catuaí, Londrina Norte, Boulevard e Aurora, a Praça de Alimentação e os locais de Lazer atendem das 11h às 22h. As lojas, por sua vez, funcionam das 14h às 20h.



Já no Royal Plaza Shopping, o funcionamento das lojas vai acontecer entre 12h e 18 e a Praça de Alimentação irá atender das 11h às 18h.



BANCOS E CORREIOS

As agências bancárias, assim como as unidades dos Correios, estarão fechadas e irão reabrir somente na terça-feira (2) nos horários habituais.

SAÚDE

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Sabará, que atende exclusivamente os casos de dengue, estará aberta no feriado, com funcionamento 24h por dia. As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) exclusivas para os casos de dengue (Maria Cecília, Vivi Xavier, Ideal, Ouro Branco e Santiago) também abrem na segunda-feira (1º), das 7h às 19h.

O estadiamento de dengue poderá ser feito nessas cinco UBS, assim como na UPA Sabará, 24h por dia, no PA (Pronto Atendimento) do Leonor, também 24h, e no PA do União da Vitória, das 7h às 23h.



A UPA do Jardim do Sol, assim como o PAI (Pronto Atendimento Infantil) estarão funcionando 24 horas por dia. O atendimento também será realizado normalmente no plantão do CAPS III, Maternidade Municipal Lucilla Balallai e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) pelo 192.

O PA do Jardim Maria Cecília (18h) abrirá das 7h à 1h, enquanto o PA do União da Vitória (16h) atenderá das 7h às 23h.

Ficarão fechados o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), a Policlínica Municipal, o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) I e o CAPS AD e as UBSs, com exceção das que atendem os casos de dengue.

ACESF

Os setores administrativos da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) estarão fechados. Já o plantão funeral, serviço que atende 24h por dia, sete dias por semana, funcionará normalmente.



RESTAURANTE POPULAR

O Restaurante Popular estará fechado no feriado e volta a atender na terça-feira (2). O local funciona de segunda a sexta, das 11h às 14h, na Rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Urbano Central.



TRÂNSITO

Na segunda-feira (1º), os setores administrativos e de atendimento ao público na CMTU não terão expediente.

Em razão disso, processos de trânsito a vencer nesta data, como apresentação de condutor infrator ou recurso à JARI, poderão ser protocolados – sem prejuízo na contagem de prazo – no próximo dia útil, terça-feira (2), a partir das 8h.

Os agentes de trânsito trabalharão em escala reduzida, com atendimento na Rodoviária, nas imediações do Igapó II e entorno do Estádio do Café, onde o LEC (Londrina Esporte Clube) enfrentará o Criciúma a partir das 16h, pela série B do Campeonato Brasileiro.



