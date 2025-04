Londrina confirma primeira morte em decorrência da dengue no município

A Prefeitura de Londrina confirmou, nesta quarta-feira (9), a primeira morte em decorrência da dengue no município. A paciente, uma idosa de 73 anos, tinha múltiplas comorbidades. Ela faleceu no dia 25 de março, no Hospital da Zona Sul, e morava na região leste de Londrina. A informação foi divulgada no novo boletim epidemiológico sobre a dengue.





A paciente iniciou os sintomas da doença no dia 6 de março e procurou o serviço de saúde apenas no dia 11 do mesmo mês, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Centro-Oeste, onde foi transferida para o hospital secundário no mesmo dia. Ela ficou internada por 14 dias, do dia 11 ao dia 25, quando veio a óbito. A Prefeitura de Londrina manifestou pesar pelo falecimento e se solidariza com familiares e amigos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“A secrataria sente muito por essa perda, pois temos trabalhado intensivamente com a prevenção, justamente para evitarmos as formas graves da doença e óbitos. Temos que destacar que se tratava de uma paciente idosa, que tinha várias comorbidades, que teve uma demora na procura do serviço de saúde. Ela tinha outras patologias e uma infecção bacteriana concomitante, o que torna o caso mais complexo e requer uma análise mais rigorosa”, explicou a diretora de Vigilância em Saúde da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Fernanda Fabrin.





Com relação à região em que a paciente morava (leste), a diretora informou que se trata de uma localidade que vem sendo monitorada, porém chamou a atenção o fato de ser uma região que não contabiliza muitos casos positivos e notificações. “Independentemente disso, nós realizamos diversas ações a partir do momento em que temos casos suspeitos, ou seja, é feito um bloqueio na região, a aplicação de UBV Costal (nebulização), também fizemos a Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI) nas escolas da região leste e a soltura dos mosquitos wolbachia. Todas as ações de prevenção foram realizadas, assim como estão sendo feitas em outras regiões do Município”, ressaltou Fabrin.

Publicidade





Além do óbito registrado, o novo boletim epidemiológico sobre a dengue aponta que, do início do ano até o momento, foram registradas 9.512 notificações relacionadas à doença. Deste total, 1.338 casos foram confirmados, 5.421 descartados, e 2.753 seguem em análise. A taxa de positividade é de 14,1%. Com relação à chikungunya, Londrina registra quatro notificações, das quais um caso foi confirmado (importado), um foi descartado, e dois estão em análise.





O número de casos de dengue registrados em Londrina apresentou uma considerável redução quando comparado ao mesmo período de 2024. No ano anterior, neste período, havia 36.815 casos notificados de dengue e 23.867 confirmados (taxa de positividade de 64,8%), além de 34 óbitos. A melhoria está associada a ações intensificadas de prevenção que incluem campanhas de conscientização como o Dia D de Combate à Dengue e medidas de controle vetorial para combate da proliferação do mosquito Aedes aegypti.