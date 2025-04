Londrina conta com mais de 250 vagas de emprego

Londrina está com 257 oportunidades de empego em aberto, sendo nove vagas exclusivas para PCD (pessoas com deficiência) e em reabilitação. As vagas foram divulgadas na última segunda-feira (24) pela SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda).





As oportunidades são para cargos de diferentes níveis de escolaridade, e vários deles não exigem experiência anterior. O mural de vagas pode ser conferido na página da SMTER , no Portal da Prefeitura.

Entre as 248 vagas gerais, 20 são para auxiliar operacional de logística. São vagas temporárias para o período noturno, para profissionais com Ensino Fundamental completo e não é necessário experiência prévia.





Sete vagas para auxiliar de expedição, com Ensino Fundamental completo, também não exigem experiência. Outras sete oportunidades de emprego para ajudante de carga e descarga de mercadoria têm como requisito Ensino Fundamental completo e ao menos seis meses de experiência.

Há também vagas de emprego para engenheiro eletricista, motorista de caminhão, operador de rolo compactador, pintor de obras e resgatista socorrista.

Para PCD (pessoas com deficiência) e em reabilitação, a lista contempla vagas de Auxiliar de Linha de Produção, consultor de vendas, faxineiro, massoterapeuta e monitor de alunos.

O candidato que preencher todos os requisitos descritos no perfil da vaga pode pedir o encaminhamento por WhatsApp, porém é preciso agendar o atendimento através deste link . Os atendentes da SMTER entrarão em contato pelo número fornecido no horário e dia escolhidos.





E na sede da SMTER, o atendimento presencial é feito por ordem de chegada, com entrega das senhas das 8h às 13h. A secretaria fica na Rua Pernambuco, 162, Centro, com funcionamento de segunda a sexta-feira.





