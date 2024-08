Londrina deve comprar até 200 bancos para pontos de ônibus

Faça chuva ou Sol, quem depende do ônibus do transporte coletivo na rua doutor Arlindo Carmona, no conjunto São Pedro, zona leste de Londrina, enfrenta o mesmo problema: o desconforto. O ponto de embarque e desembarque é do tipo palito, apesar da demanda do bairro.





“Nunca está bom aqui. Em dia como hoje, aberto, temos que ficar debaixo do Sol quente. Quando está fechado, chovendo, o jeito é pegar carro por aplicativo ou ficar esperando com guarda-chuva, mas se molhando mesmo assim”, relatou a dona de casa Angela Meireles.

Na rua Augusto Canezin, quase esquina com a avenida José Ventura Pinto, no jardim Califórnia, o ponto até tem cobertura, mas não conta com assento. O jeito encontrado pelos passageiros foi improvisar, instando cadeiras que foram doadas pela igreja.





“Muitas pessoas que esperam o ônibus são de idade ou mãe com criança de colo. É ruim ter que ficar em pé, então, foi uma medida emergencial para não depender do poder público”, comentou o autônomo José Duarte.





Uma esperança para estes passageiros terem um pouco mais de qualidade é uma licitação que foi aberta pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) para comprar até 200 bancos em concreto com ferragem armada. O preço máximo do edital é de R$ 204 mil e os interessados podem apresentar proposta até 12 de agosto.





