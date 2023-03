Londrina divulga a programação completa da Páscoa 2023

A Prefeitura de Londrina divulgou, na manhã desta quinta-feira (30), a programação completa do LondriPáscoa 2023. O calendário, que inclui celebrações ecumênicas, cantatas, passeios turísticos e ações sociais para a arrecadação de chocolates, tem início no domingo (2) com a Missa de Ramos e uma procissão religiosa.





Além das ações divulgadas - que podem ser conferidas abaixo -, a Prefeitura anunciou que o letreiro Eu Amo Londrina, instalado no Lago Igapó, irá ganhar um anexo com a frase Feliz Páscoa.

A apresentação das atividades foi feita pelo Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina).







Nos próximos dias, é esperado, também, que a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) divulgue uma campanha de vendas de estímulo ao comércio no município.

A LondriPáscoa, que foi incluída no calendário oficial de Londrina em 2021, foi instituiído pela Lei 13.249, por meio de um Projeto de Lei proposto pela vereadora Sônia Gimenez.





A iniciativa tem como objetivo fomentar o desenvolvimento do comércio, estimular e dar visibilidade às atividades de bairros e distritos.

Veja abaixo a programação completa do LondriPáscoa 2023:





02/04, às 8h - Missa de Ramos e procissão religiosa

06/04, às 20h - Espetáculo de Páscoa A Única Esperança





07/04, das 17h às 22h - Passeio em ônibus panorâmico

07/04, às 18h - Teatro Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, no Lindóia





07/04, às 20h - Espetáculo de Páscoa A Única Esperança

07/04, às 20h - Teatro Paixão de Cristo, no Centro Social Urbano





08/04, das 17h às 22h - Passeio em ônibus panorâmico



08/04, às 19h - Cantata Vivo Está, no União da Vitória





09/04, às 8h - Espetáculo de Páscoa A Única Esperança







09/04, das 17h às 22h - Passeio em ônibus panorâmico