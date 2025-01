Londrina divulga mais de 500 vagas de emprego nesta segunda

A SMTER (Secretaria Municipal do trabalho, Emprego e Renda) de Londrina divulgou 509 oportunidades de emprego, nesta segunda-feira (13). Há vagas para diversos setores e perfis profissionais, sendo que, para alguns cargos, não é exigida experiência prévia ou nível de escolaridade. A lista completa pode ser conferida na página da SMTER, no Portal da Prefeitura.





Dentre os empregos, são dezenas de chances para a função de auxiliar em diferentes segmentos, como mecânica, cozinha, estoque, almoxarifado, recursos humanos e administrativo e, boa parte delas não exige experiência prévia. Quem atua como encanador industrial tem oportunidades tanto de um contrato mensal quanto por hora. Para técnicos em logística com CNH D, uma empresa da cidade está selecionando candidatos para a função de chefe de serviço de transporte.

No mural de vagas, são informadas todas as oportunidades e os critérios para se candidatar a cada uma delas. Caso o candidato se enquadre no perfil da vaga e queira ser atendido por WhatsApp, é preciso agendar o atendimento virtual . Os atendentes da SMTER entrarão em contato pelo número fornecido no horário e dia escolhido.





O atendimento presencial é feito sem a necessidade de agendamento, por ordem de chegada, conforme a disponibilidade máxima de atendimento. A sede da Secretaria fica na rua Pernambuco, 162, Centro, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.





