Londrina e Cambé recebem do Ministério Público selo de ‘Município Antirracista’

Representantes de organizações da sociedade civil dedicadas ao combate à discriminação racial e integrantes de conselhos de promoção da igualdade racial participaram, nesta segunda-feira (18), do lançamento do projeto “Municípios Antirracistas – Selo Diversidade e Paraná Plural”, iniciativa do Ministério Público do Paraná e do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial que visa incentivar a formulação e implementação, pelas Administrações Municipais paranaenses, de políticas públicas voltadas ao combate à discriminação racial e à efetivação da igualdade de oportunidades.





O lançamento marca a semana em que se comemora o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, celebrado na quarta-feira, 20 de novembro.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Representantes de nove municípios que, de acordo com os critérios definidos pelo projeto, já podem ser considerados antirracistas, receberam certificados: Pontal do Paraná (Ouro), Londrina (Ouro), Mauá da Serra (Ouro), Adrianópolis (Prata), Campo Magro (Prata), Araucária (Prata), Boa Esperança (Bronze), Cambé (Bronze), Arapoti (Bronze).





O procurador-geral de Justiça Francisco Zanicotti destacou a importância da proposta. “O que estamos lançando hoje representa sairmos do discurso e confrontarmos as atitudes de preconceito e discriminação, o que, pela via também de políticas afirmativas, na prática fará com que o Brasil seja um país de municípios antirracistas”, afirmou.

Publicidade





“O que se pretende é conferir, em todos os Municípios do Paraná, quais são aqueles que, efetivamente, implementam políticas públicas de promoção da igualdade racial. Trata-se de, concretamente, fazer o resgate de parte da nossa dívida histórica com o povo negro e, assim, contribuir para a construção de uma sociedade mais justa”, ressaltou o procurador de Justiça Olympio de Sá Sotto Maior Neto, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, unidade do MPPR que está à frente do projeto.





Ainda por ocasião do lançamento da iniciativa, a promotora de Justiça Amanda Ribeiro dos Santos, que participa da ação e atua no Núcleo de Promoção da Igualdade Étnico-Racial (Nupier), do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, pontuou o papel do Ministério Público em relação à iniciativa.





“O que todos aqui presentes podem esperar é a confiança de que realmente nós vamos construir no estado do Paraná um futuro diferente, e a confiança de que o Ministério Público, ao lado do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, estará junto nesta construção, que ocorrerá de maneira coletiva, com a contribuição de todos aqueles que desejam um futuro diferente”.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: