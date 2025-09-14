Londrina e Norte Pioneiro registram 411 incêndios florestais em agosto

O CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) registrou, até o dia 10 de setembro, 5.770 incêndios em vegetação em todo o Estado, sendo a região de Londrina e Norte Pioneiro a mais impactada, com 411 registros.
O número do Paraná resenta uma redução de aproximadamente 50% nos incêndios em vegetação atendidos no mês de agosto, em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Apesar dessa redução, o Simepar ( Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) alerta que setembro deve ser mais seco, com pouca chuva no início do mês e precipitações localizadas que não atingem todas as regiões. O cenário aumenta o risco de novos focos de incêndio florestal e exige atenção redobrada da população.
A capitã Luisiana Guimarães Cavalca, integrante da Câmara Técnica de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do CBMPR, recomenda: "É fundamental redobrar cuidados quanto ao uso do fogo, fazer a destinação correta de restos de materiais vegetais, lixo e móveis, sem utilizar queimadas para eliminar esses resíduos. Na área rural, é essencial manter aceiros e áreas de separação de vegetação, reduzindo os riscos de propagação dos incêndios".
Prevenção e combate
Os dados foram apresentados na semana passada, em uma reunião organizada pelo CBMPR, que contou com a participação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Simepar, Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), brigadas municipais, brigadas voluntárias e instituições de ensino e pesquisa. O encontro teve como objetivo avaliar os atendimentos, apresentar prognósticos e alinhar novas medidas de prevenção e combate.
A Defesa Civil, representada pelo coronel Ivan Ricardo Fernandes e pelo major Daniel Lorenzetto, destacou a entrada em vigor de um novo contrato que permitirá o uso de aeronaves no combate a incêndios florestais, com protocolos de acionamento e registro das ações. Também foi ressaltada a existência de 87 brigadas municipais formadas no Paraná, além de brigadistas em unidades de conservação.
