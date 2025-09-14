Londrina e Norte Pioneiro registram 411 incêndios florestais em agosto

O CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) registrou, até o dia 10 de setembro, 5.770 incêndios em vegetação em todo o Estado, sendo a região de Londrina e Norte Pioneiro a mais impactada, com 411 registros.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O número do Paraná resenta uma redução de aproximadamente 50% nos incêndios em vegetação atendidos no mês de agosto, em comparação com o mesmo período do ano anterior.





Publicidade

Apesar dessa redução, o Simepar ( Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) alerta que setembro deve ser mais seco, com pouca chuva no início do mês e precipitações localizadas que não atingem todas as regiões. O cenário aumenta o risco de novos focos de incêndio florestal e exige atenção redobrada da população.





Publicidade

A capitã Luisiana Guimarães Cavalca, integrante da Câmara Técnica de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do CBMPR, recomenda: "É fundamental redobrar cuidados quanto ao uso do fogo, fazer a destinação correta de restos de materiais vegetais, lixo e móveis, sem utilizar queimadas para eliminar esses resíduos. Na área rural, é essencial manter aceiros e áreas de separação de vegetação, reduzindo os riscos de propagação dos incêndios".





Publicidade



