Londrina é o terceiro município do Paraná em número de acidentes de trabalho

Londrina é o terceiro município do Paraná que mais registrou acidentes de trabalho em 2022. De acordo com dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, Londrina teve 2.532 ocorrências do tipo, o que aponta um aumento de cerca de 18% em relação a 2020, quando foram 2.084 notificações.





No Paraná, o município fica atrás apenas de Curitiba e Cascavel (Oeste), com 9.317 e 2.886 acidentes registrados, respectivamente. Os dados levam em conta apenas os acidentes envolvendo trabalhadores com empregos formais que solicitaram a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), sendo que a estimativa do observatório é de que pelo menos mais 378 acidentes de trabalho não foram registrados.

Em todo o Paraná, mais de 44 mil acidentes foram registrados no ano passado, tirando a vida de 232 trabalhadores. Em Londrina, quatro pessoas morreram. Em um caso mais recente, oito trabalhadores morreram por conta de uma explosão em um silo em Palotina (Oeste) em 26 de julho.





Advogado e professor universitário, Eduardo Calixto atua na área do direito do trabalho e afirma que é uma obrigação da empresa fornecer um ambiente de trabalho seguro para os funcionários, seguindo as Normas Regulamentadoras da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).





De acordo com ele, as empresas devem fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) respectivos à área de trabalho, além de fazer a fiscalização do uso dos equipamentos pelos funcionários.





