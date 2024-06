Londrina é um dos municípios preparados para desastres geo-hidrológicos

Londrina está entre os 210 municípios paranaenses que têm um plano de contingência “muito alto” para desastres geo-hidrológicos em caso de enchentes, inundações e enxurradas.





Os dados constam no Sistema de Informações e Análises sobre Impactos das Mudanças do Clima, plataforma criada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em 2020.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O monitoramento conta com cinco indicadores que vão do “muito alto” ao “muito baixo”. Segundo o levantamento, 52,63% dos municípios do estado estão preparados caso algum evento ocorra em razão de fortes chuvas.





Os outros 47,37% não têm plano de contingência. Nessa fatia, entram três cidades próximas de Londrina: Cambé, Rolândia e Apucarana.



Publicidade





“Os municípios no geral não se preparam para uma quantidade de chuva tão grande quanto a que temos recebido por conta das mudanças climáticas. Em relação ao Paraná, esse estudo mostra que mais da metade tem uma infraestrutura mais preparada no caso de acontecer um desastre de grandes proporções, como o que a gente tem visto acontecer no Brasil nos últimos anos”, disse Rafael Zampar, doutor em Ciências Ambientais do Centro Universitário Integrado.







O especialista explicou à FOLHA que, embora existam municípios na região de Londrina sem um plano de contingência, essa área do estado é beneficiada pelas condições geográficas, o que diminui a chance de tragédias como a que atingiu o Rio Grande do Sul.



Publicidade





“A gente tem uma região aqui no Norte do estado que é bastante privilegiada do ponto de vista das enchentes e inundações. O relevo da cidade de Londrina e de muitas cidades da região é muito acidentado, então temos regiões muito mais altas na cidade que fazem com que o próprio escoamento da água seja naturalmente mais fácil de acontecer. Isso torna Londrina – e a região – uma cidade que tem menor risco de sofrer com esses impactos referentes a grandes cheias e enchentes. Temos nessa nossa região municípios privilegiados do ponto de vista do risco a impactos de inundações, enchentes e enxurradas muito frequentes“, afirmou.





Apesar disso, os eventos envolvendo chuvas na região Norte do estado não estão descartados. O que ocorre, conforme Zampar, é que o impacto é diferente.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: