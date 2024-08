Londrina EC anuncia ingressos a R$ 10 para decisão contra o Náutico

A partida contra o Náutico no próximo sábado (24), no estádio do Café, ganhou ares de “jogo do ano” para o Londrina.





Uma vitória decreta a classificação para o quadrangular semifinal, ao passo que qualquer outro resultado pode ameaçar os planos de o clube subir para a Série B. O LEC é o sétimo, com 26 pontos, e o Náutico o nono, com 25.



Reconhecendo a importância do jogo, a diretoria do clube anunciou que os primeiros 10 mil ingressos na arquibancada serão vendidos a R$ 10. Passado esse lote, a inteira custará R$ 50 e a meia, R$ 25. Nas cadeiras cativas, os primeiros 2 mil ingressos custarão R$ 30. Depois, a inteira custará R$ 80 e a meia, R$ 40.





