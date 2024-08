Londrina EC avança na Série C e encara o Athletic no próximo sábado

A primeira missão do Londrina na Série C do Brasileirão foi cumprida no sábado (24) com a vitória por 3 a 2 sobre o Náutico, no estádio do Café, e a classificação para a próxima fase da competição. Agora, o Alviceleste vai em busca do acesso à Série B.







O grupo do Londrina tem Athletic, Ferroviária e Ypiranga, e as equipes se enfrentam em turno e returno. Primeiro e segundo colocados avançam à Série B em 2025. A outra chave tem Botafogo-PB, São Bernardo, Volta Redonda e Remo. Os quatro rebaixados à Série D são São José-RS, Ferroviário-CE, Aparecidense e Sampaio Corrêa.

COMO FOI







Empurrado por quase seis mil torcedores, o LEC se lançou ao ataque logo no começo do jogo, explorando a velocidade dos seus atacantes. Aos 11 minutos, Henrique fez uma bonita jogada na área e passou para o meia Rafael Longuine, que, livre, abriu o placar. O Timbu reagiu aos 15 após a defesa alviceleste bater cabeça e empatou com Bruno Mezenga.

O jogo ficou mais complicado com o empate. O Náutico se reorganizou e buscou explorar as bolas longas para Mezenga e Paulo Sérgio. Mas foi o Londrina que tirou a igualdade do placar, aos 43. Everton Moraes recebeu passe em profundidade, tirou o goleiro e tocou para o fundo da rede.





No segundo tempo, dependendo do resultado, o Náutico voltou agressivo e chegou ao empate aos 10 minutos. Patrick Allan fez um bonito lançamento e encontrou Gustavo Maia livre na segunda trave.





