Londrina EC estreia na Copa do Brasil sub-20 contra o São Paulo

O Londrina vai estrear na Copa do Brasil sub-20 contra o São Paulo. A tabela da competição foi divulgada pela CBF na noite de segunda-feira (16). O Tubarão participa da Copa por ter sido o vice-campeão paranaense em 2023.







A primeira fase será disputada em partida única e o mando é da equipe melhor colocada no ranking nacional de clubes. Com isso, São Paulo e LEC se enfrentam no CT de Cotia, no dia 2 de outubro, às 16h. Em caso de empate no tempo normal, a disputa vai para os pênaltis.



Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: