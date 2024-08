Londrina EC junta os cacos e se prepara para decisão na Série C

Após ser superado por 3 a 0 pelo Remo na que era considerada a “partida do ano”, o Londrina precisa rapidamente juntar os cacos e se preparar para a decisão no estádio do Café contra o Náutico, às 17h, no sábado (24), na última rodada do turno único da Série C.





O LEC é o sétimo, com 26 pontos, enquanto que o Timbu tem 25. Ou seja, apesar de ainda depender apenas de si para avançar para o quadrangular semifinal, não há mais margem para erro - sobretudo após os últimos resultados.



O que pesa contra o Londrina, além do desempenho ruim em Belém (PA), é a falta de efetividade do ataque no último mês. Os últimos gols do ataque do Tubarão foram marcados no dia 20 de julho, contra o Caxias, na vitória por 2 a 0. De lá para cá, o time passou em branco contra Ferroviária (29/7), Floresta (4/8), Figueirense (11/8) e Remo (17/8).





Apesar do placar elástico da derrota, a solidez defensiva ainda é um trunfo do Tubarão para o jogo de sábado. A única goleada sofrida havia sido 4 a 0 contra o Ypiranga-RS, pela segunda rodada, no final de abril, no Café.







