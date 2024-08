Londrina EC não consegue embarcar para jogo contra Remo, em Belém

O Londrina vem enfrentando uma série de dificuldades logísticas na véspera da partida fora de casa contra o Clube do Remo, marcada para as 17h deste sábado (17).





O jogo, válido pela 18ª rodada da Série C do Brasileirão, pode garantir a classificação do Tubarão para o quadrangular semifinal em caso de vitória - o LEC chegaria a 29 pontos. O Remo está em nono com 22 pontos e também busca a classificação para a próxima fase.



Com uma viagem de 2,8 mil quilômetros até Belém (PA), o Alviceleste tinha um voo programado às 13h30 desta quinta-feira (15). O problema é que a delegação não conseguiu embarcar devido a um reparo no pavimento do aeroporto de Londrina.





Depois, a previsão era embarcar às 16h para São Paulo e, de lá, pegar um avião para Belém, às 23h. Mas até as 19h a equipe não havia decolado para a capital paulista e, pouco tempo depois, o clube confirmou que a viagem havia sido cancelada. Ainda não detalhes de como ficará a logística do LEC.

À reportagem, a CCR Aeroportos confirmou a realização do reparo em um pavimento "que fica próximo à pista", mas ressaltou que as operações foram normalizadas às 13h.





A GOL informou que a aeronave que seguiria de Londrina até o aeroporto de Congonhas “apresentou problemas técnicos e está em manutenção no aeroporto da cidade paranaense”. Também ressaltou que “todos os clientes estão recebendo as facilidades previstas pela resolução 400 da ANAC”





