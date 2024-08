Londrina EC perde uma posição e tem novo desfalque para jogo no domingo

O Londrina tem um novo desfalque para a partida de domingo (4) contra o Floresta (CE), no estádio do Café, às 16h30. O meia Rafael Longuine não treinou nos últimos dias e segue em recuperação de um problema muscular na coxa.







O camisa 10 se machucou ainda no primeiro tempo do empate com a Ferroviária, na segunda-feira. O jogador faz tratamento no departamento médico e não vai se recuperar a tempo de ficar à disposição para o duelo com os cearenses. Gustavo França será o seu substituto.



Além dele, Thiago Ennes permanece em tratamento de um problema no adutor da coxa e vai desfalcar o time pelo segundo jogo seguido. Everton Moraes, que não viajou para Araraquara, em razão de uma conjuntivite, já voltou aos treinos, assim como Calyson, que saiu com dores da partida na Fonte Luminosa. Henrique, que começou no banco no interior paulista, retoma a condição de titular.





A partida contra o Floresta ganhou ainda mais importância para o Londrina, após a vitória do Ypiranga por 2 a 1 sobre o Náutico, na noite de quarta-feira (31), no Recife, em jogo adiado da terceira rodada.





