Londrina EC pode voltar à Série B em jogos deste domingo

O Londrina pode garantir o acesso à Série B no jogo deste domingo (5) contra o Floresta. A partida será às 16h30, no estádio Domingão, em Horizonte (CE). Para que isso aconteça, o LEC depende de uma combinação simples de resultados: vencer a disputa e torcer para o empate ou derrota do São Bernardo.





Se vencer o Floresta, o Londrina chegará a nove pontos. Nesse cenário, basta que o São Bernardo, que recebe o Caxias em casa às 19h, empate ou perca para que o Tubarão garanta matematicamente uma das vagas, antes mesmo da rodada final.



Com essa combinação, os paulistas ficariam sem chances de alcançar o time paranaense, que, no último compromisso, encara justamente o São Bernardo no VGD (Vitorino Gonçalves Dias), no dia 11, às 17h. Caxias e Floresta se enfrentam no mesmo dia e horário, no Rio Grande do Sul, em confronto que também pode definir a segunda vaga.

O Londrina, no entanto, ainda terá outras alternativas caso não vença no Ceará. Em caso de empate contra o Floresta, chegará a sete pontos e jogará pelo empate contra o São Bernardo no VGD, assegurando a classificação com uma das duas vagas do grupo. Já em caso de derrota, entrará em campo na última rodada dependendo apenas de si, mas obrigado a vencer em casa para não correr riscos.





Na primeira fase da Série C neste ano, o Tubarão já enfrentou o Floresta no estádio Domingão e venceu por 2 a 0, resultado que representou a única derrota do time cearense como mandante na competição.

No total, o adversário do LEC neste domingo disputou 11 partidas em casa nesta Série C, com seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, diante do Londrina. No quadrangular, os dois compromissos do Floresta em Horizonte terminaram em 0 a 0, contra Caxias e São Bernardo.