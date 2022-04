Londrina EC promove o Caça-Tesouros Alviceleste neste sábado

O Londrina Esporte Clube promove, neste sábado (9), o Caça-Tesouros Alviceleste, em comemoração ao aniversário do clube, que completou 66 anos na última terça-feira (5). O LEC vai distribuir envelopes premiados em dez estabelecimentos pela cidade e cada torcedor que encontrar um envelope terá direito a um prêmio.

Ao todo, são 66 envelopes, distribuídos em estabelecimentos nas zonas sul, norte, leste e oeste de Londrina. O Caça-Tesouros Alviceleste estará valendo a partir da postagem do clube em suas redes sociais, em horário surpresa. De acordo com o LEC, alguns estabelecimentos contarão com seis envelopes, e outros com sete.

O torcedor deve ir aos estabelecimentos - citados ao fim desta matéria - e procurar pelos envelopes, que estarão escondidos. Ao achar, o torcedor deve abrir o envelope e ler o conteúdo, já que cada envelope tem um recado específico para cada estabelecimento.





O Londrina EC reforça que a retirada do prêmio só será válida com a apresentação do envelope correto, de acordo com as instruções. Cada torcedor só poderá receber um prêmio por CPF e, portanto, só poderá apresentar um envelope na retirada do prêmio. Os torcedores poderão retirar os prêmios no sábado (9), até às 13h, ou durante a semana, até quinta-feira (14), das 8h às 12h e das 13h às 17h.





O envelope do Caça-Tesouros Alviceleste é azul marinho, com as bordas em azul celeste. No papel, estará a idade que o Londrina Esporte Clube completou na última terça-feira (5), 66 anos.