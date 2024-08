Londrina EC vende três mil ingressos para jogo contra o Náutico

O Londrina caminha para o jogo mais importante do ano e a presença do torcedor alviceleste no estádio do Café pode fazer a diferença no sábado (24), no jogo contra o Náutico, às 17h, pela última rodada do turno único da Serie C do Brasileirão.





No ano, o maior público do Londrina foram os 14.004 presentes na partida contra o Athletico Paranaense, em março, pela ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. Na Série C, a torcida do Tubarão oscilou da mesma forma que o elenco.

Na média de público pagante, o LEC é apenas o décimo, com cerca de 1,7 mil pagantes por partida. Nos nove jogos feitos no Café, o público total foi de 15,2 mil.







A novidade para o jogo de sábado é o preço de R$ 10 para um lote de 10 mil ingressos na arquibancada. Para as cadeiras, 2 mil ingressos são vendidos com valor de R$ 30.

E a promoção parece ter surtido efeito, já que, até a noite desta quarta (21) três mil entradas já haviam sido comercializadas. Nas redes sociais os torcedores têm se mobilizado para marcar presença no Café.







Os ingressos estão disponíveis no site lec.agroplayingressos.com e nos pontos de venda físicos.





