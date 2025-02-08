Londrina EC visita o vice-lanterna Rio Branco para manter a liderança no Paranaense

O Londrina busca a manutenção da liderança do Campeonato Paranaense ao entrar em campo neste domingo (9), às 16h, para encarar o Rio Branco, vice-lanterna da competição com apenas seis pontos, em jogo que será disputado no estádio Gigante do Itiberê, em Paranaguá.





Após a vitória de quarta (5) por 2 a 1 sobre o Azuriz, no estádio do Café, o LEC voltará a encarar um gramado sintético, assim como no último domingo (2), quando visitou o São Joseense no estádio do Pinhão. Entretanto, o piso do Gigante do Itiberê tem sido pouco questionado e não gera preocupação à comissão técnica em relação ao que foi o duelo da semana passada, que terminou com derrota por 2 a 1.

Os jogadores entraram em acordo e iniciaram a viagem a Paranaguá ainda na sexta-feira (7) visando a preparação para o confronto.





“Temos uma viagem agora para jogar contra o Rio Branco e todos toparam viajar dois dias antes para ajudar na preparação. Outros elencos não comprometidos já teriam certo embate, e aqui não tem nenhuma divergência. Mostra comprometimento”, destacou o zagueiro Wallace, capitão do Londrina.

Contra o Leão da Estradinha, o discurso do Tubarão é de foco redobrado em comparação ao que o time produziu no duelo do último final de semana contra o São Joseense. O volante Lucas Marques destacou a necessidade da equipe jogar “o dobro” em Paranaguá.





“Conseguimos essa liderança e queremos buscar os 25 pontos. Estamos dispostos a isso. O Rio Branco é um time que, na casa dele, coloca um ritmo de jogo muito forte, o campo muda novamente, estão buscando sair da zona lá de baixo. Tivemos uma experiência no último jogo que os times lá de baixo estão jogando a vida e nós, de cima da tabela, temos que jogar o dobro. Nós sentimos isso no último jogo como foi, agora a atenção tem que ser redobrada”, deixou claro o camisa 8, que marcou seu primeiro gol pelo time alviceleste na vitória de quarta.

“Estamos com uma campanha boa, mas são muitas viagens, muitos jogos fora, mas estamos mostrando que estamos prontos para, qual for a adversidade, a gente corresponder”, concluiu o jogador do LEC.





Líder com 16 pontos, o Londrina chega ao duelo contra o Rio Branco visando aumentar ainda mais a “gordura” em relação aos adversários. Mesmo no topo da tabela, o Tubarão está apenas três pontos acima do Coritiba, que tem 13 e é o quinto colocado. O objetivo é terminar entre os quatro primeiros para decidir as quartas de final como mandante no segundo jogo.

O Alviceleste terá o retorno do técnico Claudinei Oliveira ao banco de reservas após cumprir suspensão contra o Azuriz. Em campo, a equipe não tem desfalques por lesão ou suspensão.





Já o Rio Branco tem como foco principal a manutenção na elite do Campeonato Paranaense. A equipe de Paranaguá é a atual vice-lanterna com apenas seis pontos, um atrás de Paraná e Andraus, que têm sete e são os primeiros fora da zona de rebaixamento. O time do litoral tem duas vitórias e seis derrotas no Estadual. A equipe chega para o duelo contra o Londrina após ter sido goleada pelo Coritiba por 4 a 0, no Couto Pereira, na última quarta-feira.





"O foco mudou completamente desde minha chegada. Agora, lutamos contra o rebaixamento e temos três jogos pela frente, um deles em casa (contra o Londrina) e temos totais condições de sair dessa situação (...) É momento de trabalhar, entender melhor o elenco e focar no jogo de domingo. Não há tempo para lamentações”, disse o técnico Paulo Massaro, anunciado no dia 30 de janeiro e comandante do time nas derrotas para o Paraná, em casa, e para o Coritiba, fora.



